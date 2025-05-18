لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبومها الغنائي لصيف 2025

كتبت- منال الجيوشي

تواصل النجمة لطيفة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه بالتزامن مع صيف 2025، ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني المميزة التي تنوعت في الألحان والكلمات.

وطرحت لطيفة استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من جمهورها المساهمة في اختيار اسم الألبوم. وكتبت لطيفة: "حبايبي، زي ما انتوا اخترتوا إن عنوان الألبوم يكون من أسامي أغاني الألبوم.. أحب إنكم تختاروه معايا، تفتكروا عنوان الألبوم يكون إيه؟"

وعرضت لطيفة على متابعيها خمسة اختيارات من أغاني الألبوم المقترحة كعنوان رئيسي، وهي: "معرفكش"، "عندنا وبس"، "قلبي ارتاح"، "أخبارك إيه"، و"تسلم وتعيش"، حيث شهد الاستفتاء تفاعلاً واسعًا من جمهورها الذين أبدوا حماسهم للألبوم المرتقب.

الجدير بالذكر أن لطيفة كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية عددًا من الأغاني التوعوية والاجتماعية، من بينها "ياللي مروح" التي تناولت فيها قضية الهجرة غير الشرعية، ولاقت إشادات واسعة على مواقع التواصل والمنصات الفنية.