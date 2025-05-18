لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة حنان ترك، تريند محرك البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنها.

واحتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك، بعيد ميلاد ابنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة خاصة: "عيد ميلاد سعيد الـ 16 لابني الرائع محمد، قبل 16 عامًا، دخلتَ حياتي وملأتها بالحب، اليوم، أنظر إليك فأرى ليس ابني فحسب، بل شابًا بقلبٍ يملؤه العطف وعقلٍ ينبض بالذكاء".

وأضافت: "كلماتك مؤثرة - أنت كاتبٌ موهوب، وليس من الغريب أن يُشيد معلموك دائمًا بموهبتك، لكن ما يُؤثّر فيا أكثر هو موهبتك في فهم الآخرين ورغبتك العميقة في مساعدتهم على الشفاء، حلمك بأن تصبح طبيبًا نفسيًا ليس مصادفة - إنه أنت. لديك قدرة نادرة على إرشاد الناس للخروج من الظلمات بالتعاطف والنور".

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وأوضحت: "استمر في الكتابة، استمر في الاهتمام، استمر في الحلم.. العالم بحاجة إلى المزيد من أمثالك، أنا فخورة بك جدًا يا محمد. أتمنى أن يكون عامك السادس عشر مجرد بداية لرحلة مليئة بالهدف والحب والنور".

تحرص الفنانة حنان ترك، المحبوبة من جمهورها، على مشاركة لحظاتها العائلية التي تحظى بتفاعل واسع. ففي مطلع العام، أسعدت متابعيها بنشر صور من احتفالاتها بأعياد ميلاد أبنائها يوسف ومريم ومحمد وآدم.

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يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله"، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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