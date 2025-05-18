"هل انفصلت عن زوجها مرة أخرى؟".. شيماء سيف تتصدر التريند بـ تعليق مثير للجدل

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند محرك البحث الشهير جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي رسالة مثيرة للجدل نشرتها شيماء سيف عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الندل لو كشفته يبجح و لو واجهته يقبح، ولو بعدت عنه يلقح و يشوف عدوك فين و يقعد معاه ويسبح".

وعقب ذلك تداولت أنباء حول قيام شيف سيف بإلغاء متابعة زوجها المنتج محمد كارتر، موقع "انستجرام"، كما قامت بحذف صورهما سويًا.

وكان المنتج محمد كارتر قد أعلن في 4 مارس الجاري عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد شهر من انفصالهما.

يذكر أن شيماء سيف أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن كارتر بعد زواج استمر لـ 7سنوات، حيث كتبت حينها عبر خاصية "ستوري" على موقع "انستجرام": "قدر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

تواصل شيماء سيف مشاركتها في المسرحية الكوميدية "ملك والشاطر" التي تُعرض على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى جانب أبطال العرض المسرحي أحمد عز، يسرا، سيد رجب، ومصطفى غريب، وهي من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

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