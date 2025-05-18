25 صورة من عقد قران شقيقة مايان السيد

كتب - معتز عباس:

وسط فرحة الأهل والأصدقاء، احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها.

ونشرت مايان السيد مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كتب كتاب أختي".

وتلقت مايان التهاني من عدد من نجمات الفن، أبرزهن، ركين سعد، جيسيكا حسام الدين، هند عبدالحليم، كارولين عزمي، سارة الشامي، ميار الغيطي، ومي دياب.

يعرض حاليًا للفنانة مايان السيد في دور العرض السينمائي فيلم "نجوم الساحل"، بطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، أحمد عبدالحميد، وعلي السبع، إلى جانب نخبة من الفنانين. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

كما شاركت مايان في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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