بالصور.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصور على تفاعل واسع من جمهورها.

ونشر "سلمى" الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "جميلة، أصغر مامي، أحلى فنانة في مصر، وحشتينا، متحمسة أشوف في فيلم هيبتا، ربنا يحفظك حبيبتي، الشياكة والجمال".

وكانت سلمى احتفلت مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال بمشاركة نورهان أبو بكر. ويضم العمل نخبة من النجوم، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يُذكر أن آخر أعمال سلمى الدرامية كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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