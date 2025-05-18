نادية الجندي في عيد ميلاد الزعيم: "وحشت جمهورك على قد ما أسعدت الملايين"

كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة نادية الجندي، على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85.

ونشرت الفنانة، صورة تجمعها بعادل إمام والراحل فؤاد المهندس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الفنان والنجم الكبير عادل إمام، شاهدت بالأمس لك حلقة مسجلة من برنامج تليفزيوني مع الفنان أشرف عبد الباقى، ســـرد فيه مواقف وذكريات جميلة من حياتك".

وأضافت: "كنت سعيدة جداً وأنا بتابع الحلقة حسيت أنك وحشتني زي ما وحشت جمهورك وأنا من جمهورك، كل سنة وأنت طيب وبصحة وسعادة، ربنا يديك الصحة على قد ما أسعدت الملايين، في مصر والعالم العربي".

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ويحتفل نجوم الوسط الفني والإعلامي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 60 عامًا، بدأت في ستينيات القرن الماضي واستمرت حتى وقت قريب، جعلت منه علامة فارقة في تاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي.

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