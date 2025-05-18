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ببدلة زرقاء.. ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

06:13 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 9 صورة
    ملك زاهر
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ملك بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأزرق، نالت إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا مع الصور بشكل واسع، وجاءت بعض التعليقات: "سندريلا جيلها"، "أجمل بنوتة"، "جمال ورقة"، "قمر".

يُذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي 2025 في مسلسل "سيد الناس"، من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، وخالد الصاوي، والعمل من إخراج محمد سامي.

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ملك زاهر ملك أحمد زاهر
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