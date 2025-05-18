وفاة مغني الراب الفرنسي ويرينوي عن عمر ناهز 31 عامًا

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا مغني الراب الفرنسي ويرينوي، أحد أبرز نجوم الساحة الموسيقية الفرنسية في السنوات الأخيرة، عن عمر ناهز 31 عامًا، بحسب ما أعلنت شركته المنتجة وشركة تسجيلاته.

اسمه الحقيقي جيريمي بانا أوونا، تصدّر مبيعات الألبومات في فرنسا خلال عامي 2023 و2024، وفقًا لتصنيف الاتحاد الوطني لصناعة التسجيلات الصوتية، الذي يشمل المبيعات في المتاجر، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستماع عبر منصات البث الرقمي.

ونعت شركة التسجيلات "بيليف" الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة ويرينوي، تعازينا الحارة لأسرته، وأحبائه، وفريق عمله، ولكل من عرفه ورافقه في رحلته الفنية".

كما كتب منتجه "بابس" على موقع "إكس": "ارقد في سلام يا أخي، أنا أحبك".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ويرينوي توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، داخل أحد مستشفيات العاصمة باريس، ولم يُكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مي عمر بعد تواجدها في مهرجان كان السينمائي: "شرف لي"

22 صورة.. سوزان نجم الدين والتهامي ودينا عبدالله بحفل زفاف ابنة أمل رزق

بدأت بخناقة وانتهت في المحكمة.. القصة الكاملة لإيداع ابن محمد رمضان بدار رعاية

داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"