تامر نبيل ضيف شرف فيلم المشروع X بطولة كريم عبدالعزيز

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان تامر نبيل كضيف شرف في فيلم المشروع X بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه يوم 21 في دور العرض السينمائي.

فيلم المشروع X ، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة: مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وكان أحدث أعمال تامر نبيل مسلسل منتهي الصلاحية الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، ويضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وعرض أيضًا لـ تامر نبيل المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقا في رمضان 2025 على إذاعة إنرجي، وهو من بطولة الفنانة غادة عادل، ومن إخراج زهرة رامي .

وانتهى تامر نبيل من تصوير فيلم الست مع المخرج مروان حامد. ويعد فيلم الست العمل الرابع الذي يجمع بين تامر ومروان حامد بعد فيلم الأصليين وتراب الماس وكيرة والجن.

ويضم فيلم الست للفنانة منى زكي عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: تامر نبيل، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أمينة خليل، نيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر عرضه في عام 2025.