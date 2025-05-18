شيرين فرغل تعلق على فوز الجناح المصري بسوق "كان السينمائي بجائزة أفضل تصميم

كتبت- منى الموجي:

علقت مهندسة الديكور السينمائي شيرين فرغل، على فوز الجناج المصري في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، بجائزة أفضل تصميم، وهي جائزة تُمنح لأبرز الأجنحة المشاركة التي تميزت في التصميم، الأنشطة، والتفاعل مع الزوار.

وقالت شيرين في بيان صحفي "سعادتي لا توصف بهذه الجائزة، فتصميم الجناح المصري كان شرفًا ومسؤولية كبيرة، خاصة مع تعاون ثلاث جهات كبرى: مهرجان القاهرة، مهرجان الجونة، ولجنة مصر لأفلام، ويمثل عودة للنشاط السينمائي المصري بمهرجان كبير بحجم كان السينمائي، فلقد أتفقنا على أن يري العالم مصر بعيون صناع السينما الكبار، بين تراث غني وحداثة تنبض بالإبداع، وبما يليق بمكانتنا السينمائية العريقة".

وأضافت "قمت أنا وفريق المصممين على الفور بعمل رسومات وفقا للمخطط الخاص بالجناح، وتواصلنا فورا مع القائمين علي تنفيذ أجنحه المهرجان لتنفيذ تصميمنا الخاص المصري وحرصت على أن يضم التصميم أيضاً مساحة عرض لفيلم معرض (مدن مصرية احتضنت السينما)، المعرض الذي لاقى نجاحا كبيرا ويسلط الضوء على أهم مواقع التصوير السينمائية في المدن المصرية".

وأكدت شيرين "وجدت بالتنسيق مع الأستاذة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة أنه من المميز وجود الفيلم بالجناح المصري بمهرجان كان، وقمت بتصميم يشمل مساحة خاصة لعرض متكرر للفيلم باستخدام الخداع البصري والمرايا بشكل معاصر داخل مساحة المعرض ليضفي جو عام من الحداثة بينما نعرض أفلام من تراث السينما لتصل رسالة الاستمرارية للفن عبرالأجيال والتطور الذي يحدث، ويشاهد الجميع مصر بعيون أهم صناع السينما، ورغم قصر فترة التنفيذ ولكننا كفريق عمل سعدنا بالحفاوة التي تم بها استقبال الجناح المصري والسينما المصرية".

الجناح ينظمه بشكل مشترك كل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الجونة السينمائي، ولجنة مصر للأفلام (EFC)، وقدم تجربة متكاملة جمعت بين الترويج السينمائي والتواصل المهني مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.