"أسبوع القاهرة للصورة" يحتفي بكرة القدم

كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة"، شهدت منطقة وسط البلد إقامة معرض فوتوغرافي يحتفي بـ كرة القدم، يسمح لزوّاره بالدخول إلى في عالم اللعبة الحقيقي: الشوارع، حيث تعيش كرة القدم بروحها الخام وغير المفلترة.

المعرض للمصورة أمينة زاهر، ويجمع أرشيفًا بصريًا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب بورتريهات مؤثرة للاعبين دوليين. وتشكّل هذه الأعمال معًا قصة واحدة وقوية — كيف تتجاوز كرة القدم الحدود والخلفيات واللغات.

وتقول مروة أبو ليلة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة فوتوبيا -المنظمة لأسبوع القاهرة للصورة- في بيان صحفي: "حاولنا في دورة هذا العام من أسبوع القاهرة للصورة الوصول إلى جماهير أكبر، وتقديم توثيق بصري من خلال الصورة للموضوعات المهمة لقطاع عريض من الناس وبالطبع الرياضة- خاصة كرة القدم هي واحدة من هذه الموضوعات والتي تلتقط فيها عدسة الكاميرا لحظات لا تنسى لبدايات من الطموح والأمل في الشوارع قبل أضواء الملاعب والجمهور الصاخب، ففي الشوارع تبدأ الأحلام، وتسجل الكاميرا لقطات تؤكد الإيمان بأن كل شيء ممكن، وهو ما نؤكد عليه أيضا من خلال الاحتفاء بأبطال من الأطفال والشباب بدون مأوى استطاعوا تحقيق إنجازات عظيمة ويستحقون أن يحصلوا على فرصة للاحتفال بهم".

جدير بالذكر أن المعرض يُقام في الفترة من 8 إلى 18 مايو 2025، في وسط البلد بالقاهرة.