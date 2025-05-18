إليسا تتصدر محرك البحث "جوجل" وتثير الجدل بسبب أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق متابعيها بسبب أحدث ظهور لها، أثناء حضورها مسرحية "كله مسموح" للفنانة كارول سماحة، وظهورها في مقابلة بالفيديو مع موقع "بصراحة" اللبناني.

وظهرت إليسا بملامح مختلفة ووزن زائد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل.

وجاءت تعليقات الجمهور لتعبر عن قلقهم عليها، ورأى البعض أن تغير ملامحها ناتج عن آثار إصابتها بمرض السرطان، بينما أرجع البعض الأمر لعمليات التجميل.

كانت إليسا أعلنت إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.

اقرأ أيضًا:

درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"

أول تعليق من مي عمر بعد تواجدها في مهرجان كان السينمائي: "شرف لي"