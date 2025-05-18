حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعاد نور الشناوي، حفيد شقيقة "العندليب" عبدالحليم حافظ، نشر وثيقة تشير إلى زواج الراحل بالفنانة سعاد حسني، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة.

وعبر منشور نشره على حسابه الشخصي، علّق نور على الصور المتداولة للعقد، وقال: "يعني العقد اللي طلعته السيدة بدون ذكر أسماء، أولًا فيه غلطات كارثية، أول حاجة (جمهورية مصر العربية)، سنة 1960 كان اسمها (الجمهورية العربية المتحدة)، تاني حاجة هذه ليست إمضاء عبدالحليم".

وتابع: "لما يتم تزوير رسمي زي ده وتشويه لفنان، أليس من حق العائلة الرد وإحنا مش بنقلل من قيمة الفنانة لأن هي فنانة كبيرة، ولكن لما يتم الكدب ونشر التزوير، علينا إحنا إننا نرد".

من جانبها، كشفت أسرة الفنان عبدالحليم حافظ عن خطاب نادر بخط يد حبيبته، التي تكاثرت الأقاويل بشأن زواجها من العندليب.

وجاء في بيان رسمي للأسرة نُشر عبر حساب موثق على "فيسبوك": "عدى على وفاتك يا حليم حوالي نصف قرن، ولسه الناس بتسأل: هل إشاعة جوازك حقيقية؟.. يا حليم، إنت أعظم من غنّى للحب، وده كان نابع من حرمانك منه، من أول يوم في حياتك، من الأم اللي اتحرمت منها، لحد الزوجة والأبناء.. للأسف فيه ناس بتحب تتشهر، وخصوصًا لما أضواء الشهرة تبهت، فيجيبوا سيرتك علشان يرجعوا لدائرة الضوء".

وتابع البيان: "إشاعات كتير طلعت وانت عايش منها الإشاعات اللي كانت بتقول انك بتتدعي المرض علشان تنال تعاطف الجمهور وإن نزيفك على المسرح كان كذب، ولما سافرت في آخر رحلة علاج طلعت الإشاعة اللي بتقول إن حليم يتدعي أنه مسافر لندن للعلاج وهو بيتفسح ويلف العالم، ورجعت بعدها مصر في تابوت وأخرست ألسنة كل اللي كانوا بيقولوا إنك بتمثل وبتتدعي المرض، وإشاعة الجواز اللي طلعت بعد وفاتك بـ17 سنة من ناس المفروض أنهم كانوا أصدقائك واستمرت الإشاعة بدون أي مستند أو دليل وكان نفسي ألاقي حاجة تنفيها بدليل قاطع".

وأضافت أسرة حليم في بيانها: "أنا كنت عارف ومتأكد إنك متجوزتش لأنك كنت عايش لأهلك وفنك، ومرضك خلاك تخاف تتجوز وتظلم معاك زوجة وأبناء وكفاية عيلتك اللي عاشوا معاك قساوة مرضك وده اللي أكدتهولي أمي وقبلها جدتي الله يرحمهم ويحسن إليهم، وإحنا كأسرة عمرنا ما جرينا ورا تريند أو شهرة زائفة أو تاجرنا بأخبار كاذبة وبنحترم نفسنا وبنحترم جمهورك العريض في العالم كله ومحبيك، ونلتزم الصمت ونحاول دايمًا نحافظ على سمعة وسيرة الأسرة الطيبة ولما نتحدث أو ننفي أي إشاعات أو أخبار لازم يكون معانا دليل أو حاجة تثبت صحة كلامنا للحفاظ على مصداقية العائلة وحب الناس واحترامهم لينا يجبرنا أننا منقولش حاجة إلا لو متأكدين منها بنسبة 100%".

وقالت أسرة حليم في بيانها "وردًا على كل الأكاذيب والإشاعات التي طالت حليم وهو في قبره بين يديّ الرحمن وطالتنا نحن كعائلة وأرهقتنا وأحزنتنا كثيرًا لمدة عقود، قالت العائلة: "بقالي فترة طويلة بدور على أي دليل مادي يخرس الألسنة ولكني كنت على وشك أني أفقد الأمل ولكن مؤخرًا قررت أحاول محاولة أخيرة وقررت أنبش في كل الأوراق وفتحت غرفة ملحقة بالمنزل واللي جدتي علية كانت محتفظة فيها بكل الأوراق والمتعلقات الشخصية وحتى التراث الفني لحليم، وطبعًا بما أنك أنت سايب إرث كبير من مقتنيات، جوابات، مستندات وصور وحاجات ممكن أقعد سنين طويلة أدور فيها موصلتش لحاجة، ومن يومين بس وأنا بقلب في جواباتك الشخصية وبقراها بتمعن لقيت جواب مرسل لك بخط يد السيدة اللي بعض الأشخاص أشاعوا إنك تزوجتها، سطور قليلة في صفحة واحدة فيها رد على إشاعات بقالها 31 سنة والناس بتتكلم عنها لحد النهاردة".

وأزاحت الأسرة الستار عن هذا الخطاب المُرسل لحليم بعد أن قرر إنهاء علاقة الحب، وأضاف البيان "ونحن كعائلة لم ننكر أبدًا أنه كان بينهما بداية قصة حب بريئة ومحترمة لم تكتمل وحليم قرر إنهاء تلك العلاقة لأنه لم يكن في ارتياح وأصبحت العلاقة بعد ذلك مجرد علاقة صداقة وزمالة عمل يسودها التقدير والاحترام من الطرفين".

وجاء نص "الخطاب": "حبيبي حليم، حاولت أن أنام وأنا أقنع نفسي أنك لابد أنك ستتصل بي خصوصا بعد.. أرجو أنك تخليني أكلمك كده زي ما بتكلم، وصلتني للعربية بتاعتي نص توصيلة كنت فاكرة انك ضروري حتكلمني في التليفون أول ما توصل بعد ما تكون وصلت مفيد، ولكنك لم تتصل بي ولم تفكر في، حليم أنا لا أدري ماذا أفعل أنني في قمة العذاب، أنني أبكي وأنا نائمة أبكي ليلاً نهارًا ولا أحب أن ترى دموعي لأني أحبك ولا أريدك تكرهني، ولماذا تكرهني بعد أن كنت تحبني، الآن تقول لكل الناس أنا لا أحبها ولكني أحبك يا حليم، ماذا أفعل.. قل لي يا حليم، إنني أصبحت حقيقة يا حليم أتعس مخلوقة على وجه الأرض".

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