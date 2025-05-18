مايان السيد تطلق الزغاريد احتفالا بعقد قران شقيقتها (صور وفيديو)

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد بعقد قران شقيقتها، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت مايان مجموعة من الصور ومقاطع االفيديو، من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت في واحد منها وهي تطلق الزغاريد، وعلّقت قائلة: "كتب كتاب أختي".

وتلقت مايان التهاني من عدد من نجوم الفن، إذ كتبت الفنانة كارولين عزمي: "مبروك"، بينما علّقت الفنانة هند عبدالحليم: "مبروك ميوني عقبالك"، واكتفت الفنانة بشرى بوضع رمز تعبيري قلب.

يُذكر أن الفنانة مايان السيد يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "نجوم الساحل"، من بطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، أحمد عبدالحميد، وعلي السبع، إلى جانب نخبة من الفنانين. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

كما شاركت مايان في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.