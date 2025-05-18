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وفاة زوج شقيقة بدرية طلبة.. تعرف على موعد ومكان الجنازة والعزاء

02:59 م الأحد 18 مايو 2025

بدرية طلبة

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، عن وفاة زوج شقيقتها، ونعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت بدرية: "مع السلامة يا حبيبي.. أبويا.. جوز أختي في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد العمري، والعزاء بعد صلاة المغرب في المنارة، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وعرض للفنانة بدرية طلبة مؤخرًا مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

وشاركت بدرية في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة من ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي ونيكول سابا وخالد سليم، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

بدرية طلية..

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بدرية طلبة إنستجرام
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