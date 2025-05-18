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درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"

02:44 م الأحد 18 مايو 2025

الفنانة درة

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كتبت- منال الجيوشي

تشارك الفنانة درة، مع النجمة الكبيرة يسرا في بطولة فيلم "الست لما" الذي تستمر تحضيراته استعداداً لتصويره بعد عيد الأضحى المقبل

الفيلم من إخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإنتاج ندى ورنا السبكي.

"الست لما" يدور في إطار اجتماعي لايت، وتشارك درة في بطولته مع النجمة يسرا ومجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، رانيا منصور، دنيا سامي، ماجد المصري، محمود البزاوي وعمرو عبد الجليل

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية، كان الفيلم الكوميدي التونسي "صاحبك راجل" الذي انطلق في دور العرض التونسية بنهاية 2024.

الفنانة درة فيلم الست لما عيد الأضحى
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