إعلان

على كورنيش النيل.. مي كساب رفقة زوجها أوكا

01:03 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي كساب وأوكا
  • عرض 3 صورة
    مي كساب وأوكا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر مطرب المهرجانات أوكا مجموعة صور تجمعه بزوجته الفنانة مي كساب، أثناء تواجدهما على كورنيش النيل.

وشارك أوكا الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

على جانب آخر، قدم الثنائي مي وأوكا مؤخرا أغنية "إحنا أهو"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يُذكر أن مي كساب شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، إلى جانب حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، وخالد سرحان.

اقرأ أيضًا:

22 صورة.. سوزان نجم الدين والتهامي ودينا عبدالله بحفل زفاف ابنة أمل رزق

بدأت بخناقة وانتهت في المحكمة.. القصة الكاملة لإيداع ابن محمد رمضان بدار رعاية

داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"

كورنيش النيل مي كساب إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم