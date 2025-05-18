على كورنيش النيل.. مي كساب رفقة زوجها أوكا

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر مطرب المهرجانات أوكا مجموعة صور تجمعه بزوجته الفنانة مي كساب، أثناء تواجدهما على كورنيش النيل.

وشارك أوكا الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

على جانب آخر، قدم الثنائي مي وأوكا مؤخرا أغنية "إحنا أهو"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يُذكر أن مي كساب شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، إلى جانب حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، وخالد سرحان.

اقرأ أيضًا:

22 صورة.. سوزان نجم الدين والتهامي ودينا عبدالله بحفل زفاف ابنة أمل رزق

بدأت بخناقة وانتهت في المحكمة.. القصة الكاملة لإيداع ابن محمد رمضان بدار رعاية

داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"