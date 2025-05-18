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عمر كمال يشوّق متابعيه لأحدث أعماله الغنائية "بشوات"

12:13 م الأحد 18 مايو 2025

عمر كمال

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كتبت – نوران أسامة:

شوق مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "بشوات"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص في إحدى الحارات الشعبية.

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال "دويتو" مع النجم عبدالباسط حمودة بعنوان "إحنا البلد" وجاء على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس.

وشارك "كمال" مؤخرًا في تقديم عدد من الأغاني ضمن أحداث مسلسل "إش إش"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، بطولة الفنانة مي عمر، وبمشاركة مجموعة من نجوم الدراما.

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عمر كمال اغنية بشوات يوتيوب
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