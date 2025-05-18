أول تعليق من مي عمر بعد تواجدها في مهرجان كان السينمائي: "شرف لي"

كتبت – نوران أسامة:

تألقت الفنانة مي عمر خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، وظهرت بإطلالة أنيقة خطفت من خلالها الأنظار على السجادة الحمراء.

ونشرت مي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "لحظات ذهبية على الريفييرا الفرنسية، شرف لي أن أتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ليلة لا تُنسى".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ملكة، أميرة من زمن الأميرات، لوك عالمي، أرق إطلالة في المهرجان، تحفة فنية".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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