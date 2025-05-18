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داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"

11:44 ص الأحد 18 مايو 2025
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    داليا البحيري والزعيم عادل إمام (3)
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    داليا البحيري والزعيم عادل إمام
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كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة داليا البحيري على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق 17 مايو من كل عام.

ونشرت صورة تجمعها بالزعيم من فيلم السفارة في العمارة الذي جمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مش إنت عيد ميلادك النهاردة، كل سنة وإنت طيب يا زعيم… بحبك جدًا ووحشتني أوي أوي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا حبيبي".

يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ85، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه، لما قدمه من مسيرة فنية حافلة أثرت السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وجعلته واحدًا من أهم نجوم الفن في الوطن العربي.

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داليا البحيري عادل إمام عيد ميلاد عادل إمام
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