مركز السينما العربية يحتفل بالفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية على هامش مهرجان كان السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في دورتها التاسعة، وذلك خلال حفل خاص أُقيم على هامش الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي أمس السبت 17 مايو في Plages des Palmes، بالتعاون مع MAD Solutions والجمعية الدولية لمواهب الفيلم الصاعدة (IEFTA).

وتهدف جوائز النقاد للأفلام العربية إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات في السينما العربية خلال العام الماضي، إذ اختير الفائزون هذا العام من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 281 ناقداً سينمائياً من جميع أنحاء العالم.

الأسماء الفائزة بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم

شكراً لأنك تحلم معنا! | ليلى عباس | فلسطين

أفضل سيناريو

نبيل عيوش ومريم توزاني | في حب تودا | المغرب

أفضل مخرج

ليلى عباس |شكراً لأنك تحلم معنا! | فلسطين

أفضل ممثلة

نسرين الراضي | في حب تودا | المغرب

أفضل ممثل

آدم بيسا | أثر الاشباح | فرنسا وتونس

أفضل موسيقى

أمين بوحافة | عائشة | فرنسا وتونس

أفضل مونتاج

نواز ديشه وفيليبي غيريرو | سوفتكس | رومانيا وكولومبيا

أفضل تصوير سينمائي

مصطفى الكاشف | قرية قرب الجنة | مصر

أفضل فيلم وثائقي

لا أرض أخرى | فلسطين

أفضل فيلم قصير

ما بعد | مها الحاج | فلسطين

جائزة الإنجاز النقدي

الناقد العراقي عرفان رشيد

نينوس ميكيليدس

جدير بالذكر أن مركز السينما العربية أقام حفلا خاصا ومنح فيه جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السادسة إلى فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام تقديرًا لجهودها الملحوظة منذ توليها منصبها للنهوض بصناعة السينما القطرية والعربية والعالمية.