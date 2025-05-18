رانيا فريد شوقي في عيد ميلاد الزعيم: "كل سنة وأنت بتكبر في عيوننا"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ85

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع، "انستجرام": "يا زعيم، كل سنة وأنت البسمة اللي طمنت قلوبنا، والصوت اللي حكى حكايات الناس البسيطة بعبقرية، كل سنة وأنت بتكبر في عيوننا، مش بس كفنان".

وأضافت: "لكن كرمز... زرع الفرح جوه كل بيت، عيد ميلادك مش بس عيد ليك، ده عيد للفن، للناس، للذكريات الحلوة والضحكة اللي من القلب اللي بتهون كتير من مشاكلنا، كل سنة وأنت بخير، وقلوبنا دايمًا داعية لك بالصحة وطول العمر".

ويحتفل نجوم الوسط الفني والإعلامي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 60 عامًا، بدأت في ستينيات القرن الماضي واستمرت حتى وقت قريب، جعلت منه علامة فارقة في تاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي.

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