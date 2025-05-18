"أسعدت الملايين ونورت حياتنا".. رسائل نجوم الفن في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

كتب - معتز عباس:

يحتفي نجوم الوسط الفني والإعلامي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، في السابع عشر من مايو كل عام، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 60 عامًا، بدأت في ستينيات القرن الماضي واستمرت حتى وقت قريب، جعلت منه علامة فارقة في تاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي.

"الزعيم"، كما يحلو لمحبيه تسميته، تعاون خلال مسيرته الفنية مع نخبة من أبرز الفنانين، تاركًا بصمته الخاصة ومؤثرًا في أجيال متعاقبة من الممثلين الذين يعتبرونه قامة فنية شامخة وأستاذًا مُلهمًا.

وحرص عددً من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ85، متمنين له مزيدًا من السعادة في حياته المقبلة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم:

محمد إمام:

وجه الفنان محمد إمام التهنئة لوالده الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت الزعيم أنجح فنان في التاريخ".

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ليلى علوي:

حرصت النجمة ليلى علوي، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ85، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أستاذ عادل الفنان الكبير العظيم الزعيم عادل إمام، كل سنة وأنت دايما طيب وبصحة وعافية و تاريخك كبير ومشرفنا دايما كلنا كل الحب والتقدير ربنا يخليك لينا ولأسرتك الجميلة".



يسرا:

وجهت يسرا التهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: كل سنة وأنت طيب يا زعيم قلبي، كل سنة وانت منور الدنيا بوجودك، وبضحكتك اللي ما بتتكررش، وبحب الناس ليك اللي مالهوش حدود".

وأضافت: "اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كل مشهد وكل لحظة، ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايمًا الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه.. بنحبك أوي".

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نجيب ساويرس:

وجه المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، التهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ85، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وكتب: "كل سنة و انت طيب يا راجل يا أطيب أعز صديق وأعز حبيب..مصر تفتخر إنها انجبتك ..عقبال 100 سنة و تمنياتي بالصحة والسعادة".

كل سنة و انت طيب يا راجل يا طيب اعز صديق و اعز حبيب ..مصر تفتخر انها انجبتك ..عقبال ميت ينة و تمنياتي بالصحة و السعادة pic.twitter.com/ApD02glVd4 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 17, 2025

إلهام شاهين:

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، ونشرت صورة تجمعها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وانت حبيب الملايين وصديقي وأستاذي وصاحب فضل عليا، بحبك من كل قلبي وبتمنى لك الصحة والسعادة وكل الخير".

وأضافت: "شكرا أنك أسعدت الملايين فى مصر وفي كل الوطن العربي بـ فنك الجميل، وأثرت فينا ووضعت البسمة على شفاهنا وحاربت الفكر الإرهابي من خلال فنك .. شكرا يا زعيم الفن".

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الإعلامي عمرو أديب:

وجه الإعلامي عمرو أديب التهنئة للزعيم عادل إمام في ذكرى عيد ميلاده، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس": "اما سافرنا مع الزعيم لأسيوط فى ١٩٨٨ لعرض المسرحية في تحدي للجماعات الاسلامية، كان شجاع ومش همه حاجه".

وأضاف: "قطر كامل من الممثلين والصحفيين من مؤسسة روزاليوسف العريقة وصلنا وقعدنا في فندق اسمه بدر لغاية العرض بليل، كنت طول الوقت براقبه من الكواليس بطمن عليه كنت خايف حد يستهدفه، وأول ما خلصت المسرحيه جريت عليه على المسرح بصلي وصرخ بررررررره".

وأكمل: "طبعا أنا كنت أصغر وأقل صحفى الباقي كانوا أساتذة ومعلمين، عادل إمام اسطوره لن تتكرر موهبة وثقافة ووعي".

اما سافرنا مع الزعيم لاسيوط فى ١٩٨٨ لعرض المسرحيه فى تحدى للجماعات الاسلاميه . كان شجاع ومش همه حاجه ، قطر كامل من الممثلين والصحفيين من مؤسسه روزاليوسف العريقه وصلنا وقعدنا فى فندق اسمه بدر لغايه العرض بليل . كنت طول الوقت براقبه من الكواليس بطمن عليه كنت خايف حد يستهدفه ، واول… pic.twitter.com/icwCWsBpkz — Amr Adib (@Amradib) May 17, 2025

الإعلامي محمود سعد:

نشر الإعلامي محمود سعد تهنئة للنجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، وكتب:" كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب.. ياللي وجودك بينا أحلى من الشهد المدوب، يا إصرار ومحبة وجدعنة وأصالة وود ووطنية وتاريخ كبير كل سنة وانت طيب يا زعيم".



شريف منير:

وجه الفنان شريف منير التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل وأنت طيب يا زعيم ودايما منور حياتنا".

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رانيا فريد شوقي:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع، "انستجرام"، وكتبت: "يا زعيم، كل سنة وأنت البسمة اللي طمنت قلوبنا، والصوت اللي حكى حكايات الناس البسيطة بعبقرية، كل سنة وأنت بتكبر في عيوننا، مش بس كفنان".

وأضافت: "لكن كرمز... زرع الفرح جوه كل بيت، عيد ميلادك مش بس عيد ليك، ده عيد للفن، للناس، للذكريات الحلوة والضحكة اللي من القلب اللي بتهون كتير من مشاكلنا، كل سنة وأنت بخير، وقلوبنا دايمًا داعية لك بالصحة وطول العمر".

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