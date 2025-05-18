حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته، بيان من تامر مرسي حول علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ، عمرو أديب في عيد ميلاد الزعيم، صاحبة السعادة تحتفل بالزعيم عادل إمام في هذا الموعد، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: