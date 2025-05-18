حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ
12:05 ص الأحد 18 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته، بيان من تامر مرسي حول علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ، عمرو أديب في عيد ميلاد الزعيم، صاحبة السعادة تحتفل بالزعيم عادل إمام في هذا الموعد، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
ناهد السباعي مي عمر مهرجان كان السينمائي يسرا عادل إمام عيد ميلاد الزعيم إسعاد يونس عمرو أديب تامر مرسي تركي آل الشيخ المخرج كريم الشناوي محمد سامي جورج وسوف محمد فراج
فيديو قد يعجبك:
إعلان