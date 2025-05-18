نسرين طافش بفستان جريء وناهد السباعي وسط البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد-هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية "شورت" بصحبة الفنانة إلهام شاهين خلال تواجدهما في دهب، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلب دهب".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال تواجدها بفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة جميلة في كان".

حنان ترك

احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك، بعيد ميلاد ابنها محمد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لابني الرائع محمد".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، خطفت الأنظار إليها بفستان جريء خلال تواجدها بفرنسا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غروب الشمس الجميل".

ريم سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي، بعيد زواجها الأول ومرور عام مع زوجها رجل الأعمال محمد المغازي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرّت ٣٦٥ يومًا، وأنت لستَ حب حياتي فحسب، بل أنت صديقي المُفضّل، وشخصيتي المُفضّلة، الشخص الذي أعتمد عليه في كل شيء.. ذكرى زواج أولى سعيدة، وأتمنى لك أيامًا مليئة بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى معًا".

مي كساب

استعادت الفنانة مي كساب، ذكرياتها في الصغر ومرحلة الطفولة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كنت بحلم أبقى كبير.. تعب القلب واتحير من الدنيا ومن المشاوير".

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، أحدث ظهور لها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيدة اللون الأحمر".

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم سعيد مليء بالسعادة والحب والعطف والموضة".

أمينة خليل

استعرضت الفنانة أمينة خليل، فستانها خلال مشاركتها في فعالية "المرأة في السينما" التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يزال قلبي ينبض بالحياة بعد فعالية (المرأة في السينما) التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مهرجان كان السينمائي".