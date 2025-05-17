ليلى علوي تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "ربنا يخليك لينا يا مشرفنا"

كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة ليلى علوي، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ85.

وكتبت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أستاذ عادل الفنان الكبير العظيم الزعيم عادل إمام، كل سنة وأنت دايما طيب بصحة وعافية وتاريخك كبير ومشرفنا دايما كلنا كل الحب والتقدير، ربنا يخليك لينا ولأسرتك الجميلة".



يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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