يسرا في عيد ميلاد عادل إمام: "كل سنة وأنت زعيم قلبي"

كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة يسرا رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ85، الذي يوافق 17 مايو من كل عام.

ونشرت يسرا صورًا جمعتها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم قلبي، كل سنة وانت منور الدنيا بوجودك، وبضحكتك اللي ما بتتكررش، وبحب الناس ليك اللي مالهوش حدود".

وأضافت: "اشتغلت معاك كتير، وعشت معاك أكتر ضحكنا، بكينا، حلمنا، وكبرنا سوا في كل مشهد وكل لحظة، ربنا يديك الصحة وراحة البال، وتفضل دايمًا الزعيم اللي بنحبه وبنفتخر بيه.. بنحبك أوي".

يصادف اليوم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 85، الموافق 17 مايو، فمن خلال بصمته المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، استطاع أن يكسب محبة الجمهور الذي لا يزال يتابع أعماله بحب وشغف.

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