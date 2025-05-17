أكثر من صورة.. نانسي عجرم تنشر احتفالاتها بعيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 16 مايو من كل عام.

ونشرت نانسي مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "احتفلت هذا العام بأكثر من مجرد عيد ميلاد، كنت محاطة بعائلتي وأصدقائي وفريقي المذهل وجميعكم الذين أظهروا الكثير من الحب في نفس اليوم".

وأعربت نانسي عن سعادته بإطلاق أغنيتها الجديدة "ورانا إيه"، وكتبت: "أنتي تجعل عالمي أكثر إشراقاً وأنا ممتن للغاية لوجودك كجزء من رحلتي".

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ويُذكر أن آخر أعمال نانسي الغنائية كانت "طول عمري نجمة"، والتي طُرحت قبل فترة، وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان الراحل محمد رحيم.

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