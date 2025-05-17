شكرا يا زعيم الفن| إلهام شاهين توجه رسالة لعادل إمام في عيد ميلاده.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، والذي يصادف اليوم 17 مايو.

ونشرت إلهام صورة تجمعها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وانت حبيب الملايين وصديقي وأستاذي وصاحب فضل عليا، بحبك من كل قلبي وبتمنى لك الصحة والسعادة وكل الخير".

وأضافت: "شكرا أنك أسعدت الملايين فى مصر وفي كل الوطن العربي بـ فنك الجميل، وأثرت فينا ووضعت البسمة على شفاهنا وحاربت الفكر الإرهابي من خلال فنك .. شكرا يا زعيم الفن".

يعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان).

وفي المسرح قدم: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).

كما قدم في التلفزيون أعمالا هامة من بينها: (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو).

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