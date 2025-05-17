بمناسبة عيد ميلاده.. صاحبة السعادة تحتفل بالزعيم عادل إمام في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة إسعاد يونس للاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة".

وأعلنت قناة "DMC" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرض حلقة خاصة للزعيم في صاحبة السعادة، بعنوان "ليلة في حب عادل إمام"، غدًا الأحد، في تمام الساعة 10 مساءً".





يصادف اليوم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 85، الموافق 17 مايو، فمن خلال بصمته المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، استطاع أن يكسب محبة الجمهور الذي لا يزال يتابع أعماله بحب وشغف.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة في السينما والتلفزيون والمسرح، منها أفلام: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر)، وفي الدراما، مسلسلات (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو) وفي المسرح: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).