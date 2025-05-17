عمرو أديب في عيد ميلاد الزعيم: "عادل إمام أسطورة لن تتكرر"

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن موقف قديم جمعه بالزعيم عادل إمام، وذلك في ذكرى احتفال الزعيم بعيد ميلاده الـ 85.

ونشر أديب، صورة جمعته بالزعيم عادل إمام وبعض الصحفيين، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وكتب: "اما سافرنا مع الزعيم لأسيوط فى ١٩٨٨ لعرض المسرحية في تحدي للجماعات الاسلامية، كان شجاع ومش همه حاجه".

وأضاف: "قطر كامل من الممثلين والصحفيين من مؤسسة روزاليوسف العريقة وصلنا وقعدنا في فندق اسمه بدر لغاية العرض بليل، كنت طول الوقت براقبه من الكواليس بطمن عليه كنت خايف حد يستهدفه، وأول ما خلصت المسرحيه جريت عليه على المسرح بصلي وصرخ بررررررره".

وأكمل: "طبعا أنا كنت أصغر وأقل صحفى الباقي كانوا أساتذة ومعلمين، عادل إمام اسطوره لن تتكرر موهبة وثقافة ووعي. ، أظن ممكن تميزونى فى الصورة".

يعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة في السينما والتلفزيون والمسرح، منها أفلام: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر)، وفي الدراما، مسلسلات (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو) وفي المسرح: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).

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