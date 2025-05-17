لا يعلمه الجميع.. محمود سعد يكشف سر عن الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

تحدث الإعلامي محمود سعد عن علاقته الطويلة والقوية بالزعيم عادل إمام، في مناسبة عيد ميلاده، كاشفًا عن أسرار تذاع لأول مرة عن الزعيم.

ونشر سعد، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه عن الزعيم عادل إمام: "مرة كنا قاعدين وكان يوم الثلاثاء إجازة من المسرح، الزعيم قالي أنا اوحش يوم بالنسبة لي هو يوم الإجازة، أنا بحب الشغل وهو أهم حاجة".

وأضاف، سعد: "عرفتوا لية عادل امام ناجح وكبير، عشان بيحب شغله".

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة في السينما والتلفزيون والمسرح، منها أفلام: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر)، وفي الدراما، مسلسلات (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو) وفي المسرح: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).