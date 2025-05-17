نجيب ساويرس للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده: "مصر تفتخر إنها انجبتك"

كتب - معتز عباس:

وجه المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، التهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ85.

ونشر نجيب صورة تجمعه بالزعيم عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وكتب: "كل سنة و انت طيب يا راجل يا طيب اعز صديق و اعز حبيب..مصر تفتخر انها انجبتك ..عقبال 100 سنة و تمنياتي بالصحة و السعادة".

يعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة في السينما والتلفزيون والمسرح، منها أفلام: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر)، وفي الدراما، مسلسلات (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو) وفي المسرح: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).

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