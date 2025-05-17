محمد إمام يهنئ الزعيم في عيد ميلاده: "كل سنة وأنت أنجح فنان في التاريخ"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد إمام التهنئة لوالده الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85.

ونشر محمد إمام، صورة للزعيم بالذكاء الاصطناعي وهو يرتدي التاج، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت الزعيم أنجح فنان في التاريخ".

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وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم بعيد ميلاده، وهم: علاء مرسي، شيكو، محمد علي رزق، هند صبري، محمد العمروسي، أحمد التهامي، رزان مغربي، مريم الجندي، يارا السكري، احمد الشامي، وتامر حسين.

وعرض للفنان محمد إمام مؤخرًا في السينمات، فيلم "اللعب مع العيال" ويشارك في بطولته كل من: أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، وآخرين، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويُعد أول تعاون يجمعه بمحمد عادل إمام.



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