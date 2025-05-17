شريف منير مهنئا عادل إمام في عيد ميلاده: "كل سنة وأنت منور حياتنا يا زعيم"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان شريف منير التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ85.

ونشر شريف مجموعة صور من فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذي شارك فيه مع الزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل وأنت طيب يا زعيم ودايما منور حياتنا".

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يعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: (طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان).

وفي المسرح قدم: (مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي).

كما قدم في التلفزيون أعمالا هامة من بينها: (فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو).

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