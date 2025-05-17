محمود سعد يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بصورة وكلمات مؤثرة

نشر الإعلامي محمود سعد تهنئة للنجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وكتب:" كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب.. ياللي وجودك بينا أحلى من الشهد المدوب

يا إصرار ومحبة وجدعنة وأصالة وود ووطنية وتاريخ كبير كل سنة وانت طيب يا زعيم".

ويحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم السبت 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.



ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.



وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.



كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو





