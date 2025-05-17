مخرج لام شمسية:"محمد سامي ميعرفش يعمل اللي أنا بعمله"

كشف المخرج كريم الشناوي عن رأيه في المنافسة بموسم رمضان عام 2025 والأعمال الدرامية المتنوعة التي شهدها الموسم ا.

وقال كريم الشناوي خلال لقائه مع معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي ": مسلسل لام شمسية" مش أعلى مشاهدة، مسلسل "إش إش" هو الأعلى مشاهدة، في هذا الموسم بس أنا مش عايز أبقى الأعلى مشاهدة مش فارق معايا، الموضوع له علاقة بتعريفنا إحنا عايزين نعمل إيه".

واستكمل:" لما يبقى في مسلسل تاني أعلى مشاهدة أنا دي مش خناقتي، النوعية دي لازم تبقى موجودة في ناس بتحبها وعمري ما بشوف أن المنع حل في السوق وأستاذ محمد سامي أشطر واحد في الحتة دي، أنا معرفش أعملها زيه بس هو ميعرفش يعمل اللي أنا بعمله".

مسلسل لام شمسية حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدني والطفل على البيلي وغيرهم.

ومسلسل إش إش بطولة عدد من النجوم من بينهم مي عمر وشيماء سيف وماجد المصري وغيرهم.