بـ"كلمات مؤثرة".. حنان ترك توجه رسالة لابنها احتفالا بعيد ميلاده

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة المعتزلة حنان ترك، رسالة خاصة لابنها، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت حنان، صورة لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد السادس عشر لابني الرائع محمد".

وتابعت: "قبل 16 عامًا، دخلتَ حياتي وملأتها بالحب، اليوم، أنظر إليك فأرى ليس ابني فحسب، بل شابًا بقلبٍ يملؤه العطف وعقلٍ ينبض بالذكاء".

واستكملت: "كلماتك مؤثرة - أنت كاتبٌ موهوب، وليس من الغريب أن يُشيد معلموك دائمًا بموهبتك، لكن ما يُؤثّر فيا أكثر هو موهبتك في فهم الآخرين ورغبتك العميقة في مساعدتهم على الشفاء، حلمك بأن تصبح طبيبًا نفسيًا ليس مصادفة - إنه أنت. لديك قدرة نادرة على إرشاد الناس للخروج من الظلمات بالتعاطف والنور".

وأوضحت: "استمر في الكتابة، استمر في الاهتمام، استمر في الحلم.. العالم بحاجة إلى المزيد من أمثالك".

وأضافت: "أنا فخورة بك جدًا يا محمد. أتمنى أن يكون عامك السادس عشر مجرد بداية لرحلة مليئة بالهدف والحب والنور..

عيد ميلاد سعيد يا بني".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله"، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.