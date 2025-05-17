أحدث ظهور لـ مي عمر بمهرجان "كان" السينمائي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا صور خلال تواجدها بفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي.

ونشرت مي عمر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة جميلة في كان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، جميلة الجميلات، فرنسا نورت بوجودك، الجميلة الراقية الأنيقة، أحلى مي، إيه العسل ده، جميلة أوي".

يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.