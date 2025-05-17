قبل عرضه.. محمد فراج يكشف تفاصيل تجربته بمسلسل "بطن الحوت"

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محمد فراج، عن تجربته بمُسلسل "بطن الحوت" الذي تبدأ قناة "MBC مصر"عرضه بداية من غد الأحد يوميا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال محمد فراج، إن الإطار الأساسي هو صراع أخوين، في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والكثير من البسطاء الذي يعيشون تحت خط الفقر.

وتابع: "أقدم شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري (باسم سمرة)، والابن الأصغر لأفراح (سماح أنور)".

ولفت إلى أن درجة التشويق تزيد تباعا خلال الأحداث وحلقة بعد أخرى، والصراع بين الأخوين سيتسمر طوال الوقت، وسنفهم لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر، وما الذي ولّد هذه المشاعر عندها؟"ـ ويتوقف بعدها "عند ورد (أسماء أبو اليزيد) وهي طليقة هلال، التي يجد نفسه مضطرا للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل.

وأشاد محمد فراج بإختيار مواقع التصوير وتحديدا "الحارات الشعبية التي يتم التصوير فيها لأول مرة، والأماكن التي تتنقل بينها الشخصيات وفيها زحمة الشارع المصري والأحياء الشعبية والحركة والصخب".

ويرصد العمل قصة ضياء العمري الشاب الملتزم دينيا، والذي يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.

مُسلسل "بطن الحوت"، عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، بسمة وآخرين.

ويُعرض مُسلسل "بطن الحوت" على قناة " MBC مصر" يوميا من الأحد للخميس، ويبدأ عرضه الأحد 18 مايو 2025، في تمام الساعة 7:00 مساءً.