بـ"فستان أنيق".. أمينة خليل تحضر فعالية لمهرجان البحر الأحمر في "كان" السينمائي

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة أمينة خليل، على مشاركتها في فعالية "المرأة في السينما" التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا.



ونشرت أمينة خليل، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يزال قلبي ينبض بالحياة بعد فعالية "المرأة في السينما" التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مهرجان كان السينمائي".

وأضافت: "يا له من شرف أن أُحتفي بمسيرتي السينمائية بين نساء رائدات، قويات، وملهمات.. كانت ليلة لن أنساها أبدًا، مليئة بالحب، والطاقة، والجمال".

وحرصت أمينة خليل هذا العام على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".