"القومي للسينما" يقيم أمسية موسيقية بعرض فيلم "الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم"

كتب- مصطفى حمزة:

يستضيف مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، مساء الأربعاء 21 مايو 2025، عرض الفيلم الوثائقي "الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم"، في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز بوسط القاهرة.

ويعقب العرض ندوة خاصة يديرها د. أشرف عبد الرحمن، ويشارك فيها صُنّاع العمل: المخرج ومدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومي السابق ، والناقدة والكاتبة فايزة هنداوي صاحبة فكرة وسيناريو الفيلم، إلى جانب الناقد السينمائي البارز محمود عبد الشكور، لمناقشة الجوانب الفنية والفكرية للعمل والتفاعل مع الجمهور.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج وتصوير د. حسين بكر، وسيناريو وفكرة فايزة هنداوي. شارك في المونتاج كل من منار حسني، غادة سراج، ونسمة مصطفى، بينما تولى شادي العناني تصميم المناظر، وأشرفت على إدارة الإنتاج منيرة محمد فهيم. وضع الموسيقى التصويرية د. أحمد عاطف، وصمّم الجرافيك أحمد السرجاني، بينما قام بعمليات المكساج إبراهيم عبد العزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وصمّم البوستر الرسمي هيثم الباجوري.

يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة شيّقة عبر مسيرة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ملحن الألحان الخالدة التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، وغنّاها عمالقة الطرب مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية. يسلّط العمل الضوء على محطات مهمة في حياة بليغ، ويبرز تأثيره الفني وعلاقاته الإبداعية التي أسهمت في تشكيل تجربته الموسيقية المتفرّدة.

ويعتمد الفيلم على مواد أرشيفية نادرة، إلى جانب مقابلات مع شخصيات فنية بارزة من عالم الغناء والموسيقى والسينما، مقدماً معالجة توثيقية بصرية تستعيد بليغ كرمز موسيقي وإنساني فريد، وتفتح نافذة لفهم أعمق لتأثيره الممتد في الثقافة العربية.