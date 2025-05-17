ماجد المصري يتصدر التريند لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر إسم الفنان ماجد المصري، خلال الساعات الماضية تريندج مؤشر البحث جوجل بسبب إجرائه عملية جراحية في أسنانه.



ونشر ماجد المصري، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قال فيه: "الأسنان وما أدراك ما الأسنان، كان عندي مشكلة وأنا من النوع اللي مش بهتم أوي بصحتي، وفجأة جالي تعب في أسناني وروحت للدكتور على أساس أعالج أسناني عادي، لقيته بيقولي هنعمل عملية حالا، ولولا ثقتي في الدكتور مكنتش هعملها".

يذكر أن، ماجد المصري خاض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وشاركه البطولة مي عمر، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، وإخراج محمد سامي.