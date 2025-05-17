عيد ميلاده الـ 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟

كتب - هاني صابر:

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم السبت 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

وفي لقاء تليفزيوني نادر لعادل إمام، تحدث فيه عن كونه مهندس زراعي، قائلا: " أنا مكنتش متصور اني هحترف التمثيل، ومكنش في دماغي اني أدخل معهد التمثيل في يوم ما".

واستكمل: "كنت واخد طريقي العادي في الدراسة، مجموعي وداني كلية الزراعة ومكنش فيه رغبة اني أدخل أصلا كلية الزراعة ولكن التنسيق هو اللي وداني، وبقيت مهندس زراعي بالشهادة وفنان بالموهبة".

وأوضح: "الفن كنت بمارسه من خلال المرحلة الدراسية، واحترفته وأنا تلميذ في الجامعة وكنت في سنة تانية أو تالتة، وكان صلاح السعدني زميلي في كلية الزراعة، وفي يوم ما شوفت (صلاح) ماسك ورق وعرفت منه أنه رايح يقدم في مسارح التليفزيون وقالي انهم طالبين طلبة وخريجيين وأنت مكنتش مهتم، والنهاردة آخر يوم ومعانا استمارة زيادة ولازم تروح تتصور".

وأضاف: "خدت الاستمارة منه وكان صعب أروح أتصور واستنى الصور تطلع لأن الميعاد كان هيفوتني، وروحت البيت وكان معايا صورة وأنا صغير في الاعدادية، خدتها وروحت قدمت وحددولي معاد وامتحنت ونجحت في الامتحان".



يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.