"فستان قصير وجريء".. نسرين طافش تتألق في شوارع فرنسا والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها بشوارع فرنسا.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غروب الشمس الجميل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، جمالك باللون الأسود، الجمال عدى شروق الصباح، أجمل إطلالة لقمر المجرة، فراشة، طالعة حلوة كتير، ملكة جمال".

وتتواجد نسرين طافش حاليا في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل وفاء عامر، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.