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"جريئة وسط البحر".. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)

12:58 م السبت 17 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ناهد، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، الفنانة الجميلة، منورة البحر، قمر، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، ناهد السباعي شاركت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2" بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

ناهد السباعي إنستجرام
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