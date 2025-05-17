أول تعليق من محمد عبدالرحمن بعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل "بريستيج"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد عبدالرحمن، رسالة للقائمين على مسلسل "بريستيج" بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

وكتب عبدالرحمن، عبر حسابه على إنستجرام: "وفي النهاية أحب أشكر كل صحابي الممثلين اللي كانوا معانا في المسلسل اللي تعبنا فيه جدا ورغم كدة كنا بنبقى مبسوطين وأشكر أخويا المخرج عمرو سلامة والإنسان اللي المفروض يكون موجود في حياة أي حد المنتج الكبير طارق نصر وانچي أبو السعود المؤلفة الخطيرة.. شهادتي مجروحة، وبجد بشكر كل أصحابي الممثلين الجامدين، اللي اتعلمت منهم كتير".

مسلسل "بريستيج" بطولة محمد عبدالرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف، وتأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.