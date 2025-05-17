محمد رمضان يكشف صورة له من كواليس فيلم "أسد"..ويعلق: "قريبا"

كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن صورة له من كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "أسد" المقرر طرحه قربيا بالسينمات.



ونشر رمضان، الصورة، عبرحسابه على إنستجرام، وعلق: "إن الله مع الصابرين .. فيلم ( أسد ) قريبا".

فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد دياب.

وكانت آخر أعمال "رمضان" السينمائية فيلم "ع الزيرو" بطولة نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.