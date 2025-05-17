رانيا فريد شوقي عن أم كلثوم: "شخصية استثنائية قدمت الكثير لمصر"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن النجمة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم .

وقالت رانيا، ببرنامج سبوت لايت: "أم كلثوم دي مش أي ست.. دي ست عملت لبلدها كتير أوي.. يعني تاريخ عظيم جدا ومشرف.. حركت مشاعر وأحاسيس، وعملت قصائد باللغة العربية الصوفية".

كما وصفتها بأنها "ست الستات"، مشيرة إلى أنها شخصية استثنائية قدمت الكثير لمصر، وتركت أثرًا فنيًا وإنسانيًا لا يُنسى.

وأكدت رانيا فريد شوقي، على أن عبقرية أم كلثوم تكمن في مزيج من الأداء المذهل، والاختيارات المتميزة للكلمات والألحان، قائلة: "هي حدوته.. ما بين الأداء بتاعها، وما بين اختياراتها للألحان والكلام.. كل ده اجتهادها".