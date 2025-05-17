منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"

كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة منال سلامة، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 85، قائلة: "كل يوم وهو طيب وسعيد وفرحان زي ما فرحنا وفرح الشعب المصري والعربي في كل الدنيا".

وتابعت منال، خلال مداخلة تليفزيونية: "مهما نتحدث عن عادل إمام لن نوفيه حقه من حيث ما قدمه للفن المصري ولمصر بشكل عام".

وأكدت، أن أول مرة سافرت لدولة عربية وهي بعمر 18 عامًا وحينها عندما علموا أني مصرية من اللهجة أرسلوا السلام والتحية للفنان عادل إمام.

وقالت، إن الزعيم عادل إمام ابن كل بيت في مصر والعالم العربي لأنه خرج من عائلة مصرية بسيطة وهو واحد مننا وزينا، موضحة أن كل أعماله ناجحة ومميزة.

ولفتت إلى أن "الحريف" من أكثر أعمال الفنان عادل إمام التي تستمتع بها، مشيرة إلى أنها خاضت معه مسرحية الزعيم وهي تجربة فنية وإنسانية أكثر من رائعة.

وأضافت، أن عادل إمام جاء من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي؛ لأن هذه المدارس القديمة التي تعرف الالتزام وقيمة الوقوف على خشبة المسرح والانضباط واحترام المواعيد